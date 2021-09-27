Хоккеисты «Кэпиталз» поприветствовали сына Овечкина перед матчем с «Бостоном»

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» в подтрибунном помещении поприветствовали сына капитана команды Александра Овечкина перед матчем с «Бостон Брюинз».

Овечкин выложил видео в «сториз» в «Инстаграме», на котором хоккеисты выходят из раздевалки и приветствуют его сына жестами и словами.

Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой «Бостона» в серии буллитов (2:2, 3:2 по буллитам). Овечкин не принимал участия в матче.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», она пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».