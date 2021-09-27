Билялов, Пашнин, Бурдасов и Колосов — лучшие игроки четвёртой недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лучших игроков 4-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Лучшим вратарём в четвёртый раз в карьере признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший с командой две победы в трёх матчах, и в одной игре его команда добилась победы в серии бросков. По воротам Билялова был нанесён 61 бросок, из которых он отразил 95,08%. Коэффициент надёжности составил 0,98.
Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Михаил Пашнин («Металлург»), одержавший с командой три победы. Пашнин отдал четыре результативные передачи, не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». Также на его счету 12 силовых приёмов. Первый раз Пашнин признавался лучшим защитником на 21-й неделе сезона-2017/2018, когда он выступал ещё за ЦСКА.
Лучшим нападающим в четвёртый раз в карьере признан Антон Бурдасов (СКА), одержавший с командой две победы в трёх матчах. На счету Бурдасова 6 (4+2) очков, он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». В игре с «Амуром» Бурдасов оформил дубль, а в матче с минским «Динамо» стал автором победной шайбы в овертайме. Также на счету нападающего пять силовых приёмов и один заблокированный бросок. До этого Бурдасов признавался лучшим дважды за «Салават Юлаев» в сезоне-2018/2019 и один раз за СКА в сезоне-2015/2016.
Лучшим новичком впервые в карьере признан Алексей Колосов («Динамо» Минск), одержавший с командой одну победу в трёх матчах недели. По воротам Колосова было нанесено 103 броска, из которых он отразил 91,26%. Коэффициент составил 2,93. В матче с «Трактором» (5:0) Колосов во второй раз в КХЛ сыграл на ноль. Колосов стал первым вратарём минского «Динамо», признанным лучшим по итогам недели регулярного чемпионата.
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