Новый президент ИИХФ осудил действия украинского хоккеиста, попавшего в расистский скандал

Новый президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф выступил с заявлением, касающимся эпизода в матче Украинской хоккейной лиги «Кременчук» — «Донбасс», когда нападающий хозяев Андрей Денискин изобразил руками жест, будто он почистил и съел банан, в адрес темнокожего хоккеиста «Донбасса» Джейлена Смерека.



«ИИХФ самым решительным образом осуждает действия Андрея Денискина. В нашем спорте и обществе не должно быть места такому откровенно расистскому и неспортивному поведению.



Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать надлежащее наказание за такое поведение», — приводит слова Тардифа твиттер-аккаунт ИИХФ.