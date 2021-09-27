Новый президент ИИХФ осудил действия украинского хоккеиста, попавшего в расистский скандал
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Новый президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф выступил с заявлением, касающимся эпизода в матче Украинской хоккейной лиги «Кременчук» — «Донбасс», когда нападающий хозяев Андрей Денискин изобразил руками жест, будто он почистил и съел банан, в адрес темнокожего хоккеиста «Донбасса» Джейлена Смерека.
«ИИХФ самым решительным образом осуждает действия Андрея Денискина. В нашем спорте и обществе не должно быть места такому откровенно расистскому и неспортивному поведению.
Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать надлежащее наказание за такое поведение», — приводит слова Тардифа твиттер-аккаунт ИИХФ.
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