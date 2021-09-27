Скобрев войдёт в штаб сборной Казахстана на чемпионат мира — 2022

Тренер по физподготовке «Барыса» Иван Скобрев сообщил, что войдёт в штаб сборной Казахстана на чемпионат мира 2022 года.
«На какой срок подписан контракт с «Барысом»? До конца этого сезона. Также у меня планируется выезд со сборной Казахстана на чемпионат мира в Финляндию, что станет определённым вызовом, так как до этого я ещё не работал с национальными сборными в хоккее. Мне это безумно интересно, и надеюсь, что всё осуществится», — приводит слова Скобрева «Матч ТВ».
Напомним, Скобрев является двукратным призёром Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы по конькобежному спорту. После завершения профессиональной карьеры последние четыре сезона специалист работал в тренерском штабе московского «Динамо».
Чемпионат мира 2022 года пройдёт с 13 по 29 мая в Финляндии. Сборная Казахстана сыграет в группе А с командами Канады, России, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании и Италии.
- 27 сентября 2021
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