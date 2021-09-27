Бывший тренер «Амура» Воробьёв подаст заявление на клуб в дисциплинарный комитет КХЛ

Агент бывшего главного тренера «Амура» Владимира Воробьёва Валерий Матвеев сообщил о подробностях отношений между специалистом и клубом в последние дни.



«Они его уволили по дисциплинарному нарушению, несмотря на то, что он неделю ходил на работу. Приказ сфотографировать они не дали, то есть непонятно, что точно они ему инкриминируют и в чём заключается его нарушение контрактных договорённостей. Сейчас в Хабаровске остаётся адвокат, который постарается разобраться в ситуации.



В прошлое воскресенье они не пустили его в командный автобус, на командном собрании объявили, что весь тренерский штаб уволен, но увольнения как такого не было. Он продолжал ходить на работу: с девяти утра и до шести вечера находился в тренерской, сидел, посматривал игры и занимался рутинной деятельностью. Сегодня, когда в офис клуба пришёл адвокат, они вызвали его и сказали собирать вещи — он приказом уволен, на этом всё закончилось. Думаю, что в ближайшее время будет подано заявление в дисциплинарный комитет КХЛ, там будут разбираться, так как по контракту в случае увольнения по инициативе клуба „Амур“ обязан выплатить Воробьёву 100% суммы соглашения, из-за этого всё и пошло, они хотели уволить его, не заплатив ничего.



Многие люди из хоккейного мира удивлены, но там новое руководство, которое раньше от хоккея было достаточно далеко, поэтому всё привело к такой ситуации», — цитирует представителя тренера ТАСС.