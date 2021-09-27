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За что «Амур» уволил главного тренера Владимира Воробьёва, что происходит с «Амуром»

В КХЛ уволили тренера за грубое нарушение трудовых обязательств. Что натворил Воробьёв?
Дмитрий Сторожев
«Амур» уволил главного тренера Владимира Воробьёва
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В «Амуре» не объяснили, но кажется, что это просто хитрый и некрасивый ход хабаровского клуба.

«Амур» — самая проблемная команда текущего сезона КХЛ. Не будем брать в расчёт «Куньлунь», где вообще происходит какой-то цирк, и «Адмирал», который ожидаемо штормит после возвращения в состав лиги.

Трудности у хабаровской команды начались ещё до начала регулярного чемпионата, когда генеральный директор клуба Роман Крамарь рассказал о целях команды: «Одна из самых глобальных задач – сделать так, чтобы каждый житель Хабаровского края гордился нашим клубом. Выход в плей-офф даже не обсуждается, туда можно выйти с 15-16-го места – мы не видим смысла ставить такие задачи. Цель – Кубок Гагарина. Может, кто-нибудь отнесётся к этому скептически. Давайте просто поговорим на эту тему. А какие цели нужно ставить? Цель – Кубок Гагарина.

Да, может так сложиться, что не в этом сезоне. Но, так или иначе, чтобы прийти к цели, её нужно поставить. Я считаю, что мы достойны стать чемпионами. Я в это верю. Здесь очень достойные ребята. По-другому быть не может. Если не сейчас, то это случится позже. Дорогу осилит идущий».

Солидарный с ним генменеджер клуба Вадим Покотило заявил, что текущий состав «Амура» – сильнейший в истории. Согласитесь, очень амбициозные слова от представителей клуба, который всего два раза участвовал в плей-офф Кубка Гагарина и выиграл лишь в одном из девяти матчей. Такие заявления оказывают серьёзное давление на игроков и тренерский штаб, которые теперь должны показывать результат как минимум на уровне лучшего в истории команды. При этом задачу вести хабаровчан к успеху боссы «Амура» доверили Владимиру Воробьёву – специалисту, чей единственный сезон в роли главного тренера был, мягко говоря, не самым успешным. Тогда московское «Динамо» впервые не попало в плей-офф.

Фото: РИА Новости

На Дальнем Востоке дела у Воробьёва с первого же официального матча стали складываться далеко не лучшим образом. Шесть поражений в первых семи матчах – плохой результат для клуба, чьё руководство вслух говорит о Кубке Гагарина. Поэтому неудивительно, что у главных лиц «Амура» появились вполне справедливые вопросы к работе 48-летнего специалиста. Однако решение, которое они приняли в отношении Воробьёва, к игровым проблемам хабаровчан добавило проблемы репутационные.

21 сентября, в день гостевого матча «Амура» с санкт-петербургским СКА, официальные соцсети команды объявили о расторжении контрактов с тренерами Игорем Петровым и Александром Завьяловым, входившими в штаб Владимира Анатольевича. С самим Воробьёвым полюбовно договориться о прекращении трудовых отношений не получилось. Клуб не хотел платить тренеру большую неустойку, а он не хотел покидать свой пост без положенных ему денег.

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В результате «Амур» отстранил Владимира Воробьёва от работы, а в Северной столице команду на матч выводил уже Михаил Кравец, который изначально был представлен как старший тренер. По окончании встречи, в которой хабаровчане потерпели очередное поражение со счётом 1:5, Кравец принёс извинения Воробьёву: «Действительно, мы с Владимиром Анатольевичем общались и в сборной Беларуси, и перед стартом чемпионата. Понимаете, здесь такой не очень удобный момент, чтобы поначалу о чём-то его спрашивать. В принципе, я даже списался с ним и извинился. Но это такая профессия — я не сидел и не просил, чтобы меня взяли, а его отправили в отставку. К сожалению, так происходит. Я уважаю его и как игрока, и как тренера. Мне было хорошо и комфортно с ним работать в сборной».

Сам Воробьёв остался в Хабаровске и продолжал ежедневно посещать офис клуба с 9 до 18 часов, в противном случае ему угрожало бы увольнение без выплаты неустойки, что очень сильно пошло бы на руку руководству, которому, судя по всему, нечем платить Владимиру Анатольевичу.

Тренера «Амура» не могут уволить и заставляют сидеть в офисе. Что происходит? Тренера «Амура» не могут уволить и заставляют сидеть в офисе. Что происходит?

Почти на неделю эта ситуация утихла, однако сегодня стало известно, что «Амур» расторг контракт с 48-летним наставником. При этом формулировка причины, по которой он был уволен, звучит очень странно: «В связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей». Что же такого натворил Воробьёв?

Заявление хабаровского клуба на этом ограничивается – есть ощущение, что руководство попросту не хочет усугублять и без того складывающуюся не в пользу «Амура» с точки зрения имиджа и репутации ситуацию. Других причин не раскрывать детали не видно. Если окажется, что повод для увольнения был взят из воздуха, то это ещё сильнее ударит по дальневосточной команде — объяснений такому некрасивому и бесчеловечному поступку просто не будет.

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Теги Хоккей КХЛ ХК Амур Владимир Воробьёв •••

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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