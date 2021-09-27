В КХЛ уволили тренера за грубое нарушение трудовых обязательств. Что натворил Воробьёв?

В «Амуре» не объяснили, но кажется, что это просто хитрый и некрасивый ход хабаровского клуба.

«Амур» — самая проблемная команда текущего сезона КХЛ. Не будем брать в расчёт «Куньлунь», где вообще происходит какой-то цирк, и «Адмирал», который ожидаемо штормит после возвращения в состав лиги.

Трудности у хабаровской команды начались ещё до начала регулярного чемпионата, когда генеральный директор клуба Роман Крамарь рассказал о целях команды: «Одна из самых глобальных задач – сделать так, чтобы каждый житель Хабаровского края гордился нашим клубом. Выход в плей-офф даже не обсуждается, туда можно выйти с 15-16-го места – мы не видим смысла ставить такие задачи. Цель – Кубок Гагарина. Может, кто-нибудь отнесётся к этому скептически. Давайте просто поговорим на эту тему. А какие цели нужно ставить? Цель – Кубок Гагарина.

Да, может так сложиться, что не в этом сезоне. Но, так или иначе, чтобы прийти к цели, её нужно поставить. Я считаю, что мы достойны стать чемпионами. Я в это верю. Здесь очень достойные ребята. По-другому быть не может. Если не сейчас, то это случится позже. Дорогу осилит идущий».

Солидарный с ним генменеджер клуба Вадим Покотило заявил, что текущий состав «Амура» – сильнейший в истории. Согласитесь, очень амбициозные слова от представителей клуба, который всего два раза участвовал в плей-офф Кубка Гагарина и выиграл лишь в одном из девяти матчей. Такие заявления оказывают серьёзное давление на игроков и тренерский штаб, которые теперь должны показывать результат как минимум на уровне лучшего в истории команды. При этом задачу вести хабаровчан к успеху боссы «Амура» доверили Владимиру Воробьёву – специалисту, чей единственный сезон в роли главного тренера был, мягко говоря, не самым успешным. Тогда московское «Динамо» впервые не попало в плей-офф.

Фото: РИА Новости

На Дальнем Востоке дела у Воробьёва с первого же официального матча стали складываться далеко не лучшим образом. Шесть поражений в первых семи матчах – плохой результат для клуба, чьё руководство вслух говорит о Кубке Гагарина. Поэтому неудивительно, что у главных лиц «Амура» появились вполне справедливые вопросы к работе 48-летнего специалиста. Однако решение, которое они приняли в отношении Воробьёва, к игровым проблемам хабаровчан добавило проблемы репутационные.

21 сентября, в день гостевого матча «Амура» с санкт-петербургским СКА, официальные соцсети команды объявили о расторжении контрактов с тренерами Игорем Петровым и Александром Завьяловым, входившими в штаб Владимира Анатольевича. С самим Воробьёвым полюбовно договориться о прекращении трудовых отношений не получилось. Клуб не хотел платить тренеру большую неустойку, а он не хотел покидать свой пост без положенных ему денег.

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В результате «Амур» отстранил Владимира Воробьёва от работы, а в Северной столице команду на матч выводил уже Михаил Кравец, который изначально был представлен как старший тренер. По окончании встречи, в которой хабаровчане потерпели очередное поражение со счётом 1:5, Кравец принёс извинения Воробьёву: «Действительно, мы с Владимиром Анатольевичем общались и в сборной Беларуси, и перед стартом чемпионата. Понимаете, здесь такой не очень удобный момент, чтобы поначалу о чём-то его спрашивать. В принципе, я даже списался с ним и извинился. Но это такая профессия — я не сидел и не просил, чтобы меня взяли, а его отправили в отставку. К сожалению, так происходит. Я уважаю его и как игрока, и как тренера. Мне было хорошо и комфортно с ним работать в сборной».

Сам Воробьёв остался в Хабаровске и продолжал ежедневно посещать офис клуба с 9 до 18 часов, в противном случае ему угрожало бы увольнение без выплаты неустойки, что очень сильно пошло бы на руку руководству, которому, судя по всему, нечем платить Владимиру Анатольевичу.

Почти на неделю эта ситуация утихла, однако сегодня стало известно, что «Амур» расторг контракт с 48-летним наставником. При этом формулировка причины, по которой он был уволен, звучит очень странно: «В связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей». Что же такого натворил Воробьёв?

Заявление хабаровского клуба на этом ограничивается – есть ощущение, что руководство попросту не хочет усугублять и без того складывающуюся не в пользу «Амура» с точки зрения имиджа и репутации ситуацию. Других причин не раскрывать детали не видно. Если окажется, что повод для увольнения был взят из воздуха, то это ещё сильнее ударит по дальневосточной команде — объяснений такому некрасивому и бесчеловечному поступку просто не будет.