Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Если будет нужна помощь — обращайся». Мостовой — о назначении Жамнова в сборную России

«Если будет нужна помощь — обращайся». Мостовой — о назначении Жамнова в сборную России
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначение Алексея Жамнова главным тренером национальной команды по хоккею.

«Лёха, поздравляем тебя с назначением! Если будет нужна помощь — обращайся! Футбол поможет хоккею», — написал Мостовой в «Инстаграме».

Напомним, сегодня, 28 сентября, на сайте ФХР появилась информация, что экспертный совет рекомендовал назначить главным тренером сборной России Алексея Жамнова. Олег Знарок и Валерий Брагин выступят в качестве консультантов, Сергей Гончар и Сергей Зубов могут войти в штаб в качестве ассистентов тренера.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

«Нужно убрать личные амбиции и биться за страну!» Интервью с новым тренером сборной России «Нужно убрать личные амбиции и биться за страну!» Интервью с новым тренером сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021