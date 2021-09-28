«Если будет нужна помощь — обращайся». Мостовой — о назначении Жамнова в сборную России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначение Алексея Жамнова главным тренером национальной команды по хоккею.



«Лёха, поздравляем тебя с назначением! Если будет нужна помощь — обращайся! Футбол поможет хоккею», — написал Мостовой в «Инстаграме».



Напомним, сегодня, 28 сентября, на сайте ФХР появилась информация, что экспертный совет рекомендовал назначить главным тренером сборной России Алексея Жамнова. Олег Знарок и Валерий Брагин выступят в качестве консультантов, Сергей Гончар и Сергей Зубов могут войти в штаб в качестве ассистентов тренера.



Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе В с командами Швейцарии, Дании и Чехии.