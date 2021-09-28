«Нужно убрать личные амбиции и биться за страну!» Интервью с новым тренером сборной России

Сегодня стало известно, что Алексей Жамнов назначен главным тренером сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В тренерском штабе национальной команды 50-летний российский специалист работал в том числе на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка. Теперь для Жамнова наступил новый вызов.
В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Жамнов рассказал о том, как принял столь серьёзное предложение, поведал о кандидатах в тренерский штаб и особо остановился на личных амбициях каждого. Их, по мнению Жамнова, нужно задвинуть подальше, работая исключительно коллективно и на команду.
«Времени на раскачку нет»
— Как состоялось ваше назначение в сборную России?
— Вчера было совещание, всё произошло именно накануне. Состоялся экспертный совет, на нём обсуждалось несколько кандидатур. В итоге выбор остановили на мне.
— Вы сразу согласились?
— Мы обговаривали все нюансы, после чего ударили по рукам.
— Понимаете, какая на вас теперь ответственность?
— Конечно, прекрасно всё осознаю. На грядущей Олимпиаде будут все сильнейшие, надо готовиться очень серьёзно. Уровень хоккея будет высоким, предстоит проделать очень много работы.
— Времени — в обрез.
— Да, его очень мало, на раскачку времени нет. Надо взвесить все факторы, понять тонкости, идти одной командой. Хоккей на Олимпиаде – двухнедельный турнир. Игрокам нужно играть не за свою фамилию и убрать подальше все личные амбиции. Нужно биться за страну! Если мы будем идти к цели единым коллективом, то всё обязательно получится.
«По тренерскому штабу будет моя прерогатива»
— Каким будет ваш тренерский штаб?
— По тренерскому штабу будет моя прерогатива. Я сейчас обдумываю все кандидатуры. До 12 октября мне нужно предоставить на рассмотрение и утверждение всех кандидатов. Общаюсь с ребятами, которых хочу видеть в своём штабе.
— Можете назвать, кто в этом списке?
— Например, в нём есть Сергей Зубов и Сергей Гончар, сейчас мы общаемся. Пока не готов сказать про всех, нужно тщательно переговорить с каждым, от этого и будем отталкиваться. Не хочется принимать решение за секунду, важно всё взвесить. В коллективе должна быть отличная атмосфера.
— С Олегом Знарком пообщались?
— Поговорил с ним, он станет консультантом сборной России. Собственно говоря, как и Валерий Брагин.
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
«Хорошо, что мы с хоккеистами из НХЛ на одной волне»
— Вас не смущает, что ранее вы никогда не работали главным тренером? Да, на лавке вы не чужой человек, но тут же совсем другое…
— Всегда когда-то надо начинать. А тренерский опыт у меня действительно солидный.
— Вы — авторитетный человек для игроков НХЛ, все звёзды прекрасно вас знают. Согласны, что это важный фактор?
— Это хорошо, что мы с хоккеистами из НХЛ на одной волне. Я и мой тренерский штаб будем следить за каждым кандидатом, смотреть и изучать, кто и в какой форме находится. Ведь те же травмы тоже нельзя исключать. В сборную России поедет тот, кто сильнее. Заслуг за прошлые победы в сборной нет. Нужно жить сегодняшним днём.
— В сборной России просматриваются серьёзные проблемы с центральными нападающими. Вы как замечательный в прошлом центрфорвард должны прекрасно это понимать.
— Да, определённые проблемы есть, но ведь и в КХЛ хватает сильных ребят, за которыми мы тоже обязательно будем следить. Пробовать их на Евротурах, анализировать и работать со всеми.
«В Северной Америке есть Малахов, но и я планирую слетать»
— Планируете посмотреть много матчей КХЛ?
— Да, но и в Северную Америку придётся лететь, разговаривать и договариваться с ребятами. У нас там есть Владимир Малахов, но и я планирую слетать. Про КХЛ, само собой, никто не забывает.
— Из «Спартака» вы не уходите?
— Я продолжаю возглавлять и курировать спартаковскую академию. Мне нравится этот проект, у нас там сильная команда, я никуда не ухожу. Всё начинается с детского хоккея. Про такое нельзя забывать. Это очень важно.
— Как на всё случившееся отреагировала семья?
— Нормально, мне пожелали удачи.
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