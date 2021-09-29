«Каролина» обыграла «Тампу» в выставочном матче НХЛ, «Филадельфия» уступила «Айлендерс»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся выставочный матч между клубами НХЛ «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», который завершился победой хозяев льда со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).
В составе «Каролины» отличились Еспери Котканиеми, Теуво Терявяйнен и Джек Друри. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Тампы» стал канадец Алекс Барре-Буле.
Единственным российским представителем в этой игре стал защитник Михаил Сергачёв, выступающий за «Лайтнинг». Он провёл на льду 23 минуты и 14 секунд и заработал показатель полезности «+1». В запасе «молний» оказался и его 21-летний соотечественник голкипер Амир Мифтахов, но на льду он так и не появился.
В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» (3:2 ОТ).
В этой игре удалось отличиться 21-летнему российскому защитнику «лётчиков» Егору Замуле. Его игровое время составило 16.48, а показатель полезности – «+1». Его партнёр по команде и соотечественник Иван Проворов записал на свой счёт результативную передачу.
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