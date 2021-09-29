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«Каролина» обыграла «Тампу» в выставочном матче НХЛ, «Филадельфия» уступила «Айлендерс»

«Каролина» обыграла «Тампу» в выставочном матче НХЛ, «Филадельфия» уступила «Айлендерс»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся выставочный матч между клубами НХЛ «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», который завершился победой хозяев льда со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

В составе «Каролины» отличились Еспери Котканиеми, Теуво Терявяйнен и Джек Друри. Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Тампы» стал канадец Алекс Барре-Буле.

Единственным российским представителем в этой игре стал защитник Михаил Сергачёв, выступающий за «Лайтнинг». Он провёл на льду 23 минуты и 14 секунд и заработал показатель полезности «+1». В запасе «молний» оказался и его 21-летний соотечественник голкипер Амир Мифтахов, но на льду он так и не появился.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2021, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Котканиеми (Трочек, Терявяйнен) – 09:07' (5x4)   2:0 Терявяйнен (Деанджело, Котканиеми) – 17:01' (5x4)   3:0 Drury (Rees, Ноэсен) – 22:42' (5x5)   3:1 Barre-Boulet (Katchouk, Ryfors) – 23:47' (5x5)

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в овертайме обыграл «Филадельфию Флайерз» (3:2 ОТ).

В этой игре удалось отличиться 21-летнему российскому защитнику «лётчиков» Егору Замуле. Его игровое время составило 16.48, а показатель полезности – «+1». Его партнёр по команде и соотечественник Иван Проворов записал на свой счёт результативную передачу.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2021, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Zamula (Брассар) – 25:14' (5x5)   1:1 Пелеч (Добсон, Бовиллье) – 28:34' (5x5)   1:2 Добсон (Бовиллье, Вальстрём) – 46:27' (5x4)   2:2 Sushko (Эллис, Проворов) – 54:30' (5x5)   2:3 Бовиллье (Добсон) – 60:22' (3x3)
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