«Сиэтл» всухую разгромно уступил «Эдмонтону» в предсезонном матче НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на своём льду принимал новичка лиги «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

В составе «Эдмонтона» дублем отметился Брендан Перлини, ещё по шайбе на счету Дарнелла Нурса, Ессе Пульюярви, Зака Хаймана и Коннора Макдэвида.

Напомним, что в дебютном выставочном матче «Сиэтл» сумел обыграть на домашнем льду «Ванкувер» со счётом 5:3.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».