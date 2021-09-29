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«Сиэтл» всухую разгромно уступил «Эдмонтону» в предсезонном матче НХЛ

«Сиэтл» всухую разгромно уступил «Эдмонтону» в предсезонном матче НХЛ
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся предсезонный матч НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на своём льду принимал новичка лиги «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.

В составе «Эдмонтона» дублем отметился Брендан Перлини, ещё по шайбе на счету Дарнелла Нурса, Ессе Пульюярви, Зака Хаймана и Коннора Макдэвида.

Напомним, что в дебютном выставочном матче «Сиэтл» сумел обыграть на домашнем льду «Ванкувер» со счётом 5:3.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2021, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Нурс – 05:50' (5x5)   2:0 Пульюярви (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 12:12' (5x3)   3:0 Хайман (Макдэвид, Пульюярви) – 16:08' (5x5)   4:0 Перлини (Шор, Туррис) – 35:43' (5x5)   5:0 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 38:24' (5x4)   6:0 Перлини (Туррис, Нурс) – 42:17' (5x5)
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