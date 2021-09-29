«Вегас» обыграл «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ, у Ничушкина – голевая передача

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся выставочный матч перед началом регулярного сезона НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Вегаса» со счётом 4:3.

В составе «Вегаса» отличились Патрик Браун, Николас Хаг, Алекс Пьетранджело и Джонатан Маршессо. За «Колорадо» забрасывали Оскар Олауссон, Боуэн Байрам и Джек Джонсон.

26-летний российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 17 минут 45 секунд и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «+1». Его соотечественник Артём Анисимов, находящийся на просмотровом контракте в «Колорадо», за 17 минут 52 секунды баллов за результативность не набрал, его коэффициент полезности – «0».

Напомним, в первом предсезонном матче «Вегас» уступил «Сан-Хосе Шаркс» (2:4).