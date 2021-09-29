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«Вегас» обыграл «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ, у Ничушкина – голевая передача

«Вегас» обыграл «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ, у Ничушкина – голевая передача
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся выставочный матч перед началом регулярного сезона НХЛ между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Вегаса» со счётом 4:3.

В составе «Вегаса» отличились Патрик Браун, Николас Хаг, Алекс Пьетранджело и Джонатан Маршессо. За «Колорадо» забрасывали Оскар Олауссон, Боуэн Байрам и Джек Джонсон.

26-летний российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 17 минут 45 секунд и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «+1». Его соотечественник Артём Анисимов, находящийся на просмотровом контракте в «Колорадо», за 17 минут 52 секунды баллов за результативность не набрал, его коэффициент полезности – «0».

Напомним, в первом предсезонном матче «Вегас» уступил «Сан-Хосе Шаркс» (2:4).

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
29 сентября 2021, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Браун (Leschyshyn, Rondbjerg) – 02:07' (5x5)   1:1 Olausson (Ничушкин, Джонсон) – 10:06' (5x5)   2:1 Хаг (Coghlan) – 15:57' (5x4)   2:2 Byram (Barron, Мегна) – 38:56' (5x5)   2:3 Джонсон (Byram, Burke) – 46:18' (5x5)   3:3 Пьетранджело (Карлссон) – 47:44' (5x5)   4:3 Маршессо (Смит) – 55:50' (5x4)
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