Видео эффектного буллита Йоэнсуу, принёсшего «Йокериту» победу в матче с «Ак Барсом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На исходе предпоследней минуты овертайма при счёте 3:3 нападающий «Йокерита» Ииро Пакаринен убежал «один на один» с Игорем Бобковым, но Дмитрий Кагарлицкий и Роман Рукавишников помешали форварду реализовать эту возможность. Тем не менее арбитр назначил буллит в ворота «Ак Барса». Его пошёл исполнять Ессе Йоэнсуу. Нападающий на ускорении положил Бобкова и, затормозив, с неудобной руки смог послать шайбу в ворота казанцев.

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