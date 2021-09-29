Квартальнов — о недопуске игроков «Ак Барса» на матч: не буду даже говорить ничего, тошнит

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (3:4 ОТ).

«Хороший третий период, выиграли его, проигрывая 1:3. В конце сделали небольшую ошибку, буллит нам забили. Здорово ребята играли, сражались, но немножко не дотерпели. Перед третьим периодом ничего не говорили. Работали.

Утром узнали, мы не раскатывались, ждали решения. С нашей стороны была (вероятность пропустить матч). Почему решили играть? У нас были какие-то… Не знаю, могли не выходить играть? Я не понимаю, конечно, было сложно. Знаете, вообще на эту тему разговаривать не хочу, вот вообще. Не буду даже говорить ничего. Тошнит от этого», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.