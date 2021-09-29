Хартли — об эффектном силовом Шевченко: прекрасный хит, в нужное время и без нарушения

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Сочи» (3:1), а также прокомментировал силовой приём Дмитрия Шевченко.



«Мне понравилось, как мы прибавляли от периода к периоду. Быстрый гол поставил нас немного в затруднительное положение, но мы наращивали темп. Сегодня доволен катанием и старанием ребят. Плюс Шимон Грубец вернулся и подарил нам прекрасный матч. Не думаю, что у игроков «Авангарда» была недооценка в начале матча. Гол «Сочи» — во многом стечение обстоятельств. Здорово, что мы смогли исправиться и довести дело до победы.



У нас есть травмированные ребята, но я доволен тем, что я вижу. В нашем деле нужно ежедневно доказывать, что достоин места в составе, конкуренция очень высока как внутри команды, так и в лиге в целом.



Чего не хватает Грицюку, чтобы забить гол? Ему нужно просто продолжать бросать и нести опасность воротам соперника. Грицюк — молодой игрок, мы работаем над тем, чтобы он стал агрессивнее. Думаю, что всё у него получится. Брюквин вчера чувствовал себя не очень хорошо, но сегодня сказал, что он готов играть. После первого периода я заметил, что он уставший, и я посчитал, что лучше выпустить вместо него свежего Шевченко. Хит Шевченко? Прекрасный силовой приём, в нужное время и безо всяких нарушений», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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