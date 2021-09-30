Юрий Бабенко поделился мнением о поражении «Витязя» от «Локомотива»

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвел итоги матча с «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (1:4).



«Обидно, что проиграли. Первый и третий периоды играли достаточно неплохо. Вышли на эмоциях, получилось забить. Немножко нам не хватило физики и где-то эмоций.



Поблагодарил ребят за самоотдачу и за то, что боролись и где-то сумели перехватить инициативу. Но команда соперника сыграла отлично. Хочется отдельно выразить слова благодарности нашим болельщикам! Снова они поддерживали нас, и мы ощущали их поддержку на трибунах. Ждём болельщиков на следующих матчах!» – цитирует Бабенко официальный сайт клуба.

В следующем матче подольский клуб встретится с «Куньлунь Ред Стар» 2 октября.