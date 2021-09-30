«Амур» обыграл «Торпедо» в овертайме, отыгравшись с 1:3

Сегодня, 30 сентября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимал нижегородское «Торпедо» и одержал победу после овертайма со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0).



На 2-й минуте гости вышли вперёд после гола Ивана Чеховича, которому ассистировали Артём Михеев и Михаил Орлов, на 11-й минуте хозяева в большинстве сравняли счёт: Владимир Бутузов отличился с передачи Александра Горшкова.



На 27-й минуте Кенни Агостино вновь вывел нижегородцев вперёд с передачи Дамира Жафярова, а на 33-й Теодор Леннстрём также отличился после ссиста Жафярова. На 39-й минуте Александр Горшков отыграл одну шайбу хозяев – его ассистентами стали Александр Кузнецов и Артём Аляев, а на 46-й Горшков оформил дубль после передач Владимира Бутузова и Валерия Васильева. Победу «Амуру» принёс Артём Аляев на 4-й минуте овертайма.