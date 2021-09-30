«Амур» обыграл «Торпедо» в овертайме, отыгравшись с 1:3

Сегодня, 30 сентября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимал нижегородское «Торпедо» и одержал победу после овертайма со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0).
На 2-й минуте гости вышли вперёд после гола Ивана Чеховича, которому ассистировали Артём Михеев и Михаил Орлов, на 11-й минуте хозяева в большинстве сравняли счёт: Владимир Бутузов отличился с передачи Александра Горшкова.
На 27-й минуте Кенни Агостино вновь вывел нижегородцев вперёд с передачи Дамира Жафярова, а на 33-й Теодор Леннстрём также отличился после ссиста Жафярова. На 39-й минуте Александр Горшков отыграл одну шайбу хозяев – его ассистентами стали Александр Кузнецов и Артём Аляев, а на 46-й Горшков оформил дубль после передач Владимира Бутузова и Валерия Васильева. Победу «Амуру» принёс Артём Аляев на 4-й минуте овертайма.
- 30 сентября 2021
-
15:04
-
14:39
-
14:31
-
13:44
-
13:35
-
13:25
-
13:06
-
13:01
-
12:27
-
11:50
-
11:38
-
11:01
-
10:42
-
10:31
-
10:23
-
09:46
-
09:22
-
08:59
-
08:42
-
08:22
-
06:58
-
06:45
-
06:00
-
04:38
-
04:33
- 29 сентября 2021
-
23:57
-
23:35
-
23:24
-
23:21
-
23:15
-
22:51
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:33