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«Амур» обыграл «Торпедо» в овертайме, отыгравшись с 1:3

«Амур» обыграл «Торпедо» в овертайме, отыгравшись с 1:3
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Сегодня, 30 сентября, в Хабаровске на «Платинум-Арене» «Амур» принимал нижегородское «Торпедо» и одержал победу после овертайма со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0).

На 2-й минуте гости вышли вперёд после гола Ивана Чеховича, которому ассистировали Артём Михеев и Михаил Орлов, на 11-й минуте хозяева в большинстве сравняли счёт: Владимир Бутузов отличился с передачи Александра Горшкова.

На 27-й минуте Кенни Агостино вновь вывел нижегородцев вперёд с передачи Дамира Жафярова, а на 33-й Теодор Леннстрём также отличился после ссиста Жафярова. На 39-й минуте Александр Горшков отыграл одну шайбу хозяев – его ассистентами стали Александр Кузнецов и Артём Аляев, а на 46-й Горшков оформил дубль после передач Владимира Бутузова и Валерия Васильева. Победу «Амуру» принёс Артём Аляев на 4-й минуте овертайма.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2021, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Чехович (Михеев, Орлов) – 01:26' (5x5)   1:1 Бутузов (Горшков) – 10:38' (5x4)   1:2 Агостино (Жафяров) – 26:43' (5x5)   1:3 Леннстрём (Жафяров) – 32:51' (5x4)   2:3 Горшков (Кузнецов, Аляев) – 38:12' (5x5)   3:3 Горшков (Бутузов, Васильев) – 45:45' (5x5)   4:3 Аляев – 63:42' (4x3)
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