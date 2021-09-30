Генеральный директор «Сочи» прокомментировал назначение Назарова на пост главного тренера

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев рассказал о назначении Андрея Назарова главным тренером клуба.

«При всех заметных позитивных изменениях в маркетинговой деятельности клуба спортивную задачу никто не отменял. «Сочи» два года оставался без плей-офф, и перед стартом нового стартом была поставлена чёткая задача — пробиться в восьмёрку. Но спустя месяц после начала чемпионата мы видим, что команда максимально далека от её выполнения. И на эту ситуацию руководство клуба обязано оперативно реагировать. У нас нет претензий к Евгению Ставровскому по его отношению к делу – он жил интересами команды, целиком и полностью отдавался работе. Но в профессиональном спорте главное – результат. Восемь очков в 13 матчах и содержание игры команды однозначно показывают, что в тренерском штабе необходимы перемены.

Уверен, что Андрей Викторович Назаров привнесёт в нашу команду новые подходы к тренерской работе, пробудит у игроков мотивацию к творчеству и победам. Назаров обладает не только огромным игровым и тренерским опытом, но и яркой харизмой, позволяющей создавать боеспособные коллективы из незвёздных игроков. Не сомневаюсь, что он отлично мотивирован и приложит все свои знания и силы, чтобы исправить ситуацию. Время и условия для этого есть», — цитирует Воропаева пресс-служба клуба.