«Нэшвилл» крупно победил «Тампу» в матче предсезонки НХЛ. У Афанасьева дубль и ассист

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз», который завершился крупной победой гостей со счётом 6:2.
В составе победителей по дублю оформили 20-летний российский форвард Егор Афанасьев и 27-летний швед Филип Форсберг, ещё по голу на счету Мэтта Дюшейна и Томми Новака. У «молний» отличились Энтони Чирелли и Фредрик Классон.
Форвард «Нэшвилла» Афанасьева за 14 минут 37 секунд отметился не только дублем, но и записал на свой счёт результативный пас, заработав коэффициент полезности «+3». Его соотечественник и одноклубник Яков Тренин набрал один (0+1) балл за результативность.
С середины второго периода ворота «Тампы» защищал 21-летний российский голкипер Амир Мифтахов, отразивший 14 из 17 бросков.
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