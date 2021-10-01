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«Нэшвилл» крупно победил «Тампу» в матче предсезонки НХЛ. У Афанасьева дубль и ассист

«Нэшвилл» крупно победил «Тампу» в матче предсезонки НХЛ. У Афанасьева дубль и ассист
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз», который завершился крупной победой гостей со счётом 6:2.

В составе победителей по дублю оформили 20-летний российский форвард Егор Афанасьев и 27-летний швед Филип Форсберг, ещё по голу на счету Мэтта Дюшейна и Томми Новака. У «молний» отличились Энтони Чирелли и Фредрик Классон.

Форвард «Нэшвилла» Афанасьева за 14 минут 37 секунд отметился не только дублем, но и записал на свой счёт результативный пас, заработав коэффициент полезности «+3». Его соотечественник и одноклубник Яков Тренин набрал один (0+1) балл за результативность.

С середины второго периода ворота «Тампы» защищал 21-летний российский голкипер Амир Мифтахов, отразивший 14 из 17 бросков.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
01 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Дюшейн (Харпур, Форсберг) – 03:38' (5x5)   1:1 Чирелли (Стэмкос, Макдона) – 16:27' (5x4)   1:2 Форсберг (Джохансен, Харпур) – 19:31' (5x5)   1:3 Afanasyev (Farrance, Питлик) – 29:28' (4x4)   1:4 Afanasyev (Ришар, Novak) – 30:31' (5x5)   1:5 Форсберг (Carrier, Olivier) – 43:07' (5x5)   1:6 Novak (Afanasyev, Тренин) – 48:25' (5x5)   2:6 Классон – 59:33' (5x5)
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