Ткачёв стал первой звездой матча «Лос-Анджелеса» и «Вегаса», сделав две голевые передачи

В предсезонном матче НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1.



Российский форвард хозяев Владимир Ткачёв один раз бросил по воротам соперника, сделал две результативные передачи (на Лиаса Андерссона и Артура Калиева) и заработал показатель полезности «+1». Отметим, что он стал первой звездой матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

В составе «Вегаса» единственный гол забил российский защитник Даниил Мироманов.



Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».