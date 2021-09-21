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Третьяк: мы следим за ходом строительства арен к МЧМ-2023, всё идёт по плану

Третьяк: мы следим за ходом строительства арен к МЧМ-2023, всё идёт по плану
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал ход строительства арен к молодёжному чемпионату мира 2023 года, который пройдёт в Омске и Новосибирске.

«Мы следим за ходом строительства арен в Омске и Новосибирске. Оргкомитет работает слаженно, мы на связи с правительством Новосибирской области. Всё идет по плану, никаких срывов нет. МЧМ пройдёт и в Новосибирске, и в Омске, согласно изначальному плану, по графику. У нас нет претензий, всё будет нормально», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее сообщалось о том, что строительство стадионов идёт с серьёзным опозданием.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

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