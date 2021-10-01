Кэмпфер: было бы здорово обыграть Фёдорова. Я вырос в Детройте, смотря на его игру

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА.
«Команда уступила в финале прошлого сезона, это сильный соперник с хорошим составом. Видна чёткая система, надёжные вратари, Сергей Фёдоров хорошо ведёт игру на скамейке. Они хороши во многих аспектах игры, нам нужно быть готовыми ко всему.
Что было самым сложным в первом матче, что нужно улучшить «Ак Барсу»? Некоторые ситуации с возвратом в оборону, мы иногда отдавали зоны, надо блокировать пространство, чтобы соперник не разгонялся. И в каждой зоне нужно иметь подкрепление, потому что ЦСКА здорово переводит шайбу в атаку.
Я стараюсь помогать команде любыми способами, это не зависит от времени, я отлично себя чувствую. В прошлой игре нам не хватило одного гола для победы, надеюсь, сегодня сыграем лучше.
Знаю кого-то лично из состава ЦСКА? Я знаю пару человек, Юаким Нордстрём – мой хороший друг, мы вместе играли в Бостоне пару лет. С Джоном Гилмором пересекались в системе Нью-Йорка. И я вырос в Детройте, смотря на игру Сергея Фёдорова, на «Русскую пятёрку» из ЦСКА. Когда увидел его во второй игре сезона на скамейке соперника, захотелось ущипнуть себя. И было бы здорово обыграть его, в прошлый раз не получилось, сегодня надо постараться», — цитирует Кэмпфера пресс-служба клуба.
- 1 октября 2021
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