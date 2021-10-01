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Сын Василия Кошечкина дебютировал в МХЛ

Сын Василия Кошечкина дебютировал в МХЛ
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В матче МХЛ в Тольятти, в котором встречались «Ладья» и «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска, дебютировал Максим Майоров — сын российского вратаря Василия Кошечкина.

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев, Майоров вышел в концовке, провёл на льду четыре минуты и отразил все четыре броска по воротам.

Максиму Майорову 17 лет. Он, как и его отец, является уроженцем Тольятти и воспитанником местной хоккейной школы. Выступал за юниорские команды системы, в этом сезоне на его счету два матча за «Ладью U18».

Василий Кошечкин — двукратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира и обладатель золота Олимпийских игр. Помимо родной «Лады», голкипер выступал за «Ак Барс» и «Северсталь», но самых больших успехов достиг вместе с магнитогорским «Металлургом», в составе которого дважды выигрывал Кубок Гагарина. Кошечкин по сей день выходит на лёд с магнитогорцами, в этом сезоне он провёл пять матчей.

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