Бородина болела за «Динамо», чирлидерши кричали «победа». Лучшие фото матча с «Барысом»

Вчера, 1 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло нур-султанский «Барыс». Встреча завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Алексея Кудашова.
На 6-й минуте Владислав Ефремов вывел хозяев вперёд. На 21-й минуте Станислав Галиев с передачи-подкидки Вадима Шипачёва удвоил преимущество «Динамо». На 56-й минуте Даррен Диц реализовал большинство и сократил отставание в счёте. На последней минуте матча Михаил Фисенко забросил шайбу в пустые ворота и зафиксировал победу динамовцев.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». Московское «Динамо» примет магнитогорский «Металлург». Обе встречи состоятся 3 октября.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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