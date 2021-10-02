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Три передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Каролину»

Три передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Каролину»
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Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Каролина Харрикейнз». Матч состоялся в Тампе на стадионе «Амали Арена» и закончился победой хозяев со счётом 8:5.

В составе победителей забивали Ондржей Палат, Габриэль Фортье (трижды), Кори Пэрри (дважды), Патрик Марун, Брейден Пойнт. Российский нападающий Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами. Защитник Михаил Сергачёв сделал один голевой пас.

За «Каролину» забивали Дерек Степан, Спенсер Смоллмэн, Джордан Мартинук и Си Джей Смит (дважды).
Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
02 октября 2021, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Степан (Keane, Cotton) – 06:31' (5x5)   1:1 Палат (Пойнт, Кучеров) – 11:54' (5x5)   1:2 Smallman (Смит, Suzuki) – 14:37' (5x5)   1:3 Мартинук (Степан) – 26:33' (5x5)   2:3 Fortier (Пойнт, Кучеров) – 31:42' (5x5)   3:3 Перри (Сергачёв, Maroon) – 33:18' (5x4)   3:4 Смит (Suzuki, Smallman) – 41:45' (5x5)   4:4 Maroon (Перри, Thompson) – 49:38' (5x5)   4:5 Смит – 49:51' (5x5)   5:5 Пойнт (Палат, Кучеров) – 50:43' (5x5)   6:5 Fortier (Goncalves, Cajkovic) – 51:54' (5x5)   7:5 Fortier (Палат) – 56:33' (4x5)   8:5 Перри (Белльмар, Green) – 58:18' (en)
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