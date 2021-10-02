Роман Любимов забросил первую шайбу за «Амур» в дебютном матче
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» встречается с рижским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Счёт к началу третьего периода — 2:1 в пользу подопечных Михаила Кравеца.
На 26-й минуте при счёте 1:0 в пользу хабаровчан Роман Любимов увеличил преимущество своей команды. Давид Томашек отдал передачу на Александра Кузнецова, шайба попала в конёк нападающему и отскочила на пятак. Там её подхватил выскочивший из-за ворот Любимов. Нападающий, обыграв вратаря, забил первый гол за новый клуб в дебютном матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, 28 сентября «Амур» подписал пробный контракт с нападающим Романом Любимовым.
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