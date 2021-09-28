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«Амур» подписал пробный контракт с экс-форвардом «Ак Барса» и ЦСКА Романом Любимовым

«Амур» подписал пробный контракт с экс-форвардом «Ак Барса» и ЦСКА Романом Любимовым
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«Амур» подписал пробный контракт с нападающим Романом Любимовым, сообщается на официальной странице хабаровчан в «Твиттере».

Большую часть карьеры в КХЛ он провёл в составе ЦСКА. В сезоне-2016/2017 форвард играл в НХЛ за «Филадельфию Флайерз» (47 матчей, шесть очков).

После возвращения в Россию выступал за ЦСКА, «Металлург», «Спартак» и «Ак Барс».

Напомним, в конце августа «Ак Барс» по соглашению сторон расторг контракт с Любимовым.

Форвард в прошлом сезоне побил антирекорды по показателю полезности в «Спартаке» («-17») и получил работу в «Ак Барсе». Любимов принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата за «Спартак» и набрал пять очков: забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. В составе «Ак Барса» форвард сыграл в девяти встречах в регулярке и отдал две передачи.

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