«Амур» подписал пробный контракт с экс-форвардом «Ак Барса» и ЦСКА Романом Любимовым

«Амур» подписал пробный контракт с нападающим Романом Любимовым, сообщается на официальной странице хабаровчан в «Твиттере».
Большую часть карьеры в КХЛ он провёл в составе ЦСКА. В сезоне-2016/2017 форвард играл в НХЛ за «Филадельфию Флайерз» (47 матчей, шесть очков).
После возвращения в Россию выступал за ЦСКА, «Металлург», «Спартак» и «Ак Барс».
Напомним, в конце августа «Ак Барс» по соглашению сторон расторг контракт с Любимовым.
Форвард в прошлом сезоне побил антирекорды по показателю полезности в «Спартаке» («-17») и получил работу в «Ак Барсе». Любимов принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата за «Спартак» и набрал пять очков: забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. В составе «Ак Барса» форвард сыграл в девяти встречах в регулярке и отдал две передачи.
- 28 сентября 2021
-
17:20
-
16:50
-
16:15
-
15:58
-
15:48
-
15:42
-
15:25
-
15:13
-
14:56
-
14:24
-
14:11
-
13:35
-
13:25
-
13:15
-
13:06
-
12:43
-
12:18
-
12:13
-
12:01
-
12:00
-
11:38
-
11:34
-
11:20
-
11:06
-
11:03
-
10:57
-
10:52
-
10:43
-
10:34
-
10:10
-
09:45
-
09:30
-
09:12
-
08:56
-
08:30