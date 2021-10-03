«Филадельфия» обыграла «Вашингтон», Самсонов пропустил три гола

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоялся в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и закончился победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Клод Жиру, Кэм Аткинсон и Скотт Лотон. Российский защитник Иван Проворов не отметился результативными действиями. За столичный клуб отличился белорусский нападающий Алексей Протас. Российский форвард Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов пропустил три гола и отразил 28 бросков.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».