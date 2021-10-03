«Металлург» нанёс второе поражение в сезоне московскому «Динамо». Голдобин сделал хет-трик

Магнитогорский «Металлург» одержал гостевую победу в матче с московским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».



На второй минуте первого периода счёт в игре открыл защитник «Металлурга» Артём Минулин, с ходу зарядив от синей линии — трафик у ворот помешал голкиперу «Динамо» Бочарову среагировать, шайба залетела в ближний угол ворот.



Сравнял счёт на 23-й минуте канадский форвард хозяев Роб Клинкхаммер, получив пас от Эрика О’Делла и Вадима Шипачёва, направив шайбу в открытый ближний угол ворот.



На 28-й минуте «Металлург» снова вышел вперёд усилиями форварда Николая Голдобина, который правым краем закатился в зону атаки и резким броском направил шайбу в дальний угол ворот «Динамо».



Третью шайбу в ворота Ивана Бочарова на 43-й минуте отправил броском в дальний угол ворот Голдобин, оформив дубль. На 55-й минуте в меньшинстве Клинкхаммер забросил свою вторую шайбу в игре.



На 58-й минуте встречи Голдобин оформил хет-трик, установив окончательный счёт.



Напомним, игру пропустил главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв, который сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус.



В следующем матче «Металлург» сыграет в гостях со «Спартаком» (вторник, 5 октября). «Динамо» в среду, 6 октября, примет ЦСКА.