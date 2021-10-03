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«Металлург» нанёс второе поражение в сезоне московскому «Динамо». Голдобин сделал хет-трик

«Металлург» нанёс второе поражение в сезоне московскому «Динамо». Голдобин сделал хет-трик
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Магнитогорский «Металлург» одержал гостевую победу в матче с московским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

На второй минуте первого периода счёт в игре открыл защитник «Металлурга» Артём Минулин, с ходу зарядив от синей линии — трафик у ворот помешал голкиперу «Динамо» Бочарову среагировать, шайба залетела в ближний угол ворот.

Сравнял счёт на 23-й минуте канадский форвард хозяев Роб Клинкхаммер, получив пас от Эрика О’Делла и Вадима Шипачёва, направив шайбу в открытый ближний угол ворот.

На 28-й минуте «Металлург» снова вышел вперёд усилиями форварда Николая Голдобина, который правым краем закатился в зону атаки и резким броском направил шайбу в дальний угол ворот «Динамо».

Третью шайбу в ворота Ивана Бочарова на 43-й минуте отправил броском в дальний угол ворот Голдобин, оформив дубль. На 55-й минуте в меньшинстве Клинкхаммер забросил свою вторую шайбу в игре.

На 58-й минуте встречи Голдобин оформил хет-трик, установив окончательный счёт.

Напомним, игру пропустил главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв, который сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус.

В следующем матче «Металлург» сыграет в гостях со «Спартаком» (вторник, 5 октября). «Динамо» в среду, 6 октября, примет ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Минулин (Голдобин, Зернов) – 01:37' (5x5)   1:1 Клинкхаммер (О'Делл, Шипачёв) – 22:53' (5x4)   1:2 Голдобин (Земчёнок) – 27:39' (5x5)   1:3 Голдобин (Лайпсик) – 42:09' (5x5)   2:3 Клинкхаммер (Ефремов) – 54:40' (4x5)   2:4 Голдобин – 57:08' (5x5)
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