Воронков и Лисовец устроили драку в матче «Ак Барса» и «Салавата»

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (2:0). Встреча состоялась в Казани на «Татнефть-Арене».
В концовке второго периода матча состоялась драка между нападающим хозяев Дмитрием Воронковым и защитником уфимцев Евгением Лисовцом. Оба игрока получили пять минут штрафа.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После 14 сыгранных матчей «Ак Барс» имеет в своём активе 20 баллов, расположившись на четвёртой строчке таблицы Западной конференции. «Салават» сыграл на игру меньше и имеет аналогичное количество очков.
В следующем матче «Ак Барс» встретится дома с минским «Динамо». Встреча состоится во вторник, 5 октября. «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в гостях с ХК «Сочи».
- 3 октября 2021
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