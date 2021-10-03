Воронков и Лисовец устроили драку в матче «Ак Барса» и «Салавата»

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (2:0). Встреча состоялась в Казани на «Татнефть-Арене».



В концовке второго периода матча состоялась драка между нападающим хозяев Дмитрием Воронковым и защитником уфимцев Евгением Лисовцом. Оба игрока получили пять минут штрафа.

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После 14 сыгранных матчей «Ак Барс» имеет в своём активе 20 баллов, расположившись на четвёртой строчке таблицы Западной конференции. «Салават» сыграл на игру меньше и имеет аналогичное количество очков.



В следующем матче «Ак Барс» встретится дома с минским «Динамо». Встреча состоится во вторник, 5 октября. «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в гостях с ХК «Сочи».