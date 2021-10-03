Бурмистров — о дерби с «Салаватом»: на такой матч вообще не нужно настраиваться

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0).



«Хорошая игра, неплохо сыграли в меньшинстве и вообще в обороне. С такой атакующей командой нелегко играть в своей зоне. Защитники, вратарь, вся команда сегодня хорошо отыграла.



О чём думал, когда бежали в концовке матча за шайбой? Как бы добежать до неё побыстрее (улыбается).



Как нам удаётся закрывать легионерскую тройку «Салавата»? Разбираем их. А так, давайте подождём, когда они уйдут из КХЛ, после чего расскажем секреты.



Мой гол? Сил не было, да и не хотел отмечать. Играл против своей бывшей команды, нужно иметь уважение. Я отыграл там полтора года, болельщики, руководство, персонал ко мне очень хорошо относились. Там осталось много друзей. Да, есть «Зелёное дерби», мы недолюбливаем друг друга, но такие моменты имеют смысл быть.



На такой матч вообще не нужно настраиваться. Это дерби, знаешь, что будет серьёзная игра.



Это мой первый гол в «Зелёном дерби»? Возможно.



Мы работаем на тренировках над этим компонентом, много уделяем внимания. Стечение обстоятельств, что мы проиграли много вбрасываний с ЦСКА», — цитирует Бурмистрова пресс-служба клуба.