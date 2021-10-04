Генменеджер сборной Канады объяснил вызов Кросби, Макдэвида и Пьетранджело на ОИ-2022

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг объяснил выбор Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Конора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз») и Алекса Пьетранджело («Вегас Голден Найтс») в качестве первых хоккеистов, попавших в заявку национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Само собой, всем понятно, игроками какого калибра являются Сидни и Конор, а Алекс, в свою очередь, имеет за плечами огромный опыт от выступлений на ОИ-2014 в Сочи, ЧМ-2016 и капитанства в «Сент-Луиз Блюз» в 2019 году, когда команда завоевала Кубок Стэнли. Эти ребята находятся на пике своей карьеры, они уже всем доказали, что имеют дух победителей.

Я разговаривал с Кросби больше, чем с любым другим хоккеистом только из-за моих давних дружеских отношений с ним. Безусловно, он будет лидером нашей сборной. Он будет большим подспорьем для тренерского штаба, передавая их установки остальным игрокам. Для меня он просто Сидни Кросби. Он лучший игрок на планете уже более десяти лет кряду. Я не думаю, что остальные игроки будут испытывать какие-либо трепетные чувства перед ним, но уважать будут – совершенно точно», — цитирует Дага Армстронга пресс-служба НХЛ.