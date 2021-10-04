Кросби, Макдэвид и Пьетранджело первыми попали в состав сборной Канады на ОИ-2022

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, его коллега по амплуа из «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело — первые имена, представленные в составе мужской хоккейной сборной Канады на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом информирует пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

В прошлом месяце странам-участницам было предложено объявить трёх игроков, и генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг сказал, что выбор сборной Канады был простым. Имена были отправлены в Олимпийский комитет Канады, который впоследствии направил их в Международный олимпийский комитет.

Руководство и тренерский штаб Канады провели встречи в прошлом месяце в Банфе (Канада), где было принято решение внести в заявку Кросби, Макдэвида и Пьетранджело. Следующая задача — представить список из 55 игроков, которые будут кандидатами в олимпийскую сборную. Это необходимо сделать до 15 октября.