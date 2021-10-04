30 сейвов Бердина не спасли «Виннипег» от поражения «Ванкуверу» в выставочном матче НХЛ
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся выставочный матч НХЛ перед стартом регулярного сезона между командами «Ванкувер Кэнакс» и «Виннипег Джетс», который завершился победой хозяев льда со счётом 3:2.
В составе «Ванкувера» отличились Бо Хорват, Ник Петан и Таннер Пирсон, а за «Виннипег» забрасывали Джефф Мало и Кристиан Райкел.
24-летний российский форвард «Джетс» Евгений Свечников не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1» за 14 минут 56 секунд на льду. Его соотечественник и одноклубник голкипер Михаил Бердин отразил 30 бросков из 33, проведя полный матч.
20-летний экс-форвард питерского СКА Василий Подколзин, выступающий за «Ванкувер», продемонстрировал показатель полезности «-2».
НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хорват (Пирсон) – 03:32' (5x5) 1:1 Malott (Reichel, Gawanke) – 12:15' (5x5) 2:1 Петан (Боуи, Миллер) – 25:03' (4x4) 3:1 Пирсон (Hoglander, Хорват) – 52:35' (5x5) 3:2 Reichel (Malott, Густафссон) – 56:44' (5x5)
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