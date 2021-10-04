30 сейвов Бердина не спасли «Виннипег» от поражения «Ванкуверу» в выставочном матче НХЛ

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся выставочный матч НХЛ перед стартом регулярного сезона между командами «Ванкувер Кэнакс» и «Виннипег Джетс», который завершился победой хозяев льда со счётом 3:2.

В составе «Ванкувера» отличились Бо Хорват, Ник Петан и Таннер Пирсон, а за «Виннипег» забрасывали Джефф Мало и Кристиан Райкел.

24-летний российский форвард «Джетс» Евгений Свечников не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1» за 14 минут 56 секунд на льду. Его соотечественник и одноклубник голкипер Михаил Бердин отразил 30 бросков из 33, проведя полный матч.

20-летний экс-форвард питерского СКА Василий Подколзин, выступающий за «Ванкувер», продемонстрировал показатель полезности «-2».