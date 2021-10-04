Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин сразу попал в лидеры, канадец Питерс падает всё ниже

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент. При его составлении учитывается кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.

1 (1). Илья Воробьёв («Металлург»)



2 (2). Лаури Марьямяки («Йокерит»)



3 (4). Алексей Кудашов («Динамо» М)



4 (-). Игорь Никитин («Локомотив»)



5 (8). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)



6 (5). Анвар Гатиятулин («Трактор»)



7 (3). Томи Лямся («Салават Юлаев»)



8 (7). Валерий Брагин (СКА)



9 (6). Боб Хартли («Авангард»)



10 (12). Борис Миронов («Спартак»)



11 (16). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)



12 (9). Сергей Фёдоров (ЦСКА)



13 (13). Юрий Бабенко («Витязь»)



14 (11). Дэвид Немировски («Торпедо»)



15 (17). Михаил Кравец («Амур»)



16 (15). Андрей Разин («Северсталь»)



17 (10). Билл Питерс («Автомобилист»)



18 (-). Андрей Назаров (ХК «Сочи»)



19 (14). Олег Леонтьев («Нефтехимик»)



20 (19). Андрей Мартемьянов («Сибирь»)



21 (18). Юрий Михайлис («Барыс»)



22 (21). Сергей Зубов («Динамо» Р)



23 (23). Айван Занатта («Куньлунь»)



24 (22). Александр Андриевский («Адмирал»).