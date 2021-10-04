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«Сан-Хосе» спустя день отозвал российского вратаря Мельничука из фарм-клуба

«Сан-Хосе» спустя день отозвал российского вратаря Мельничука из фарм-клуба
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«Сан-Хосе» отозвал голкипера Алексея Мельничука из фарм-клуба.

Как сообщает твиттер-аккаунт «акул», вратарь возвращается из «Сан-Хосе Барракуда». Отметим, что Мельничук был отправлён в фарм-клуб вчера, 3 октября.

В прошедшем сезоне Мельничук провёл 17 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, а также сыграл три матча в Национальной хоккейной лиге за основную команду «Сан-Хосе».

В лагере «Шаркс» остаётся 31 игрок, в том числе российский защитник Николай Кныжов и нападающий Александр Барабанов.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 13 октября матчами: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс» — «Сиэтл Кракен». «Сан-Хосе» первый матч проведёт в воскресенье, 17 октября, дома с «Виннипегом».

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