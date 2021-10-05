«Коламбус» и «Баффало» забили восемь голов на двоих, Тарасов пропустил две шайбы

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч состоялся в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончился победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Якуб Ворачек, Эмиль Бемстрём, Бун Дженнер, Патрик Лайне и Оливер Бьёркстранд. Также Ворачек отметился двумя результативными передачами. Нападающий Егор Чинахов и защитник Владислав Гавриков не отметились результативными действиями. Голкипер Даниил Тарасов пропустил два года

За «Баффало» забивали Кейси Миттельштадт (дважды) и Джон-Джейсон Петерка.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».