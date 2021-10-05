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«Коламбус» и «Баффало» забили восемь голов на двоих, Тарасов пропустил две шайбы

«Коламбус» и «Баффало» забили восемь голов на двоих, Тарасов пропустил две шайбы
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Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч состоялся в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончился победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Якуб Ворачек, Эмиль Бемстрём, Бун Дженнер, Патрик Лайне и Оливер Бьёркстранд. Также Ворачек отметился двумя результативными передачами. Нападающий Егор Чинахов и защитник Владислав Гавриков не отметились результативными действиями. Голкипер Даниил Тарасов пропустил два года

За «Баффало» забивали Кейси Миттельштадт (дважды) и Джон-Джейсон Петерка.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2021, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Ворачек (Бьёркстранд, Веренски) – 03:31' (5x4)   0:2 Бемстрём – 12:49' (5x5)   1:2 Миттельштадт (Hinostroza, Скиннер) – 17:12' (5x5)   1:3 Дженнер (Ворачек, Лайне) – 21:35' (5x4)   1:4 Лайне (Ворачек) – 36:12' (5x5)   1:5 Бьёркстранд (Нюквист, Веренски) – 37:24' (5x5)   2:5 Peterka (Asplund) – 46:26' (5x5)   3:5 Миттельштадт (Скиннер) – 51:15' (5x5)
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