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Вайсфельд: после увольнения Воробьёва люди вдвойне не захотят ехать на Дальний Восток

Вайсфельд: после увольнения Воробьёва люди вдвойне не захотят ехать на Дальний Восток
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Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением об увольнении Владимира Воробьёва с поста главного тренера «Амура».

«Люди и так не особо хотят ехать играть на Дальний Восток. А после таких ситуаций вдвойне не захотят. Так нельзя с людьми поступать.

Не думаю, что Воробьёв был самой очевидной кандидатурой на этот пост. И вряд ли в нём были так уверены. Так тогда ведь можно договориться о сумме расторжения – например, зарплата за два месяца, и разошлись», – приводят слова Вайсфельда «Известия».

Напомним, «Амур» в конце сентября объявил, что контракт с Воробьёвым был расторгнут в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей. Новым главным тренером клуба стал Михаил Кравец.

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