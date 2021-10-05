Защитник «Рейнджерс» — о возможной отправке в АХЛ: отнесусь к этому с недоверием

Игрок обороны «Нью-Йорк Рейнджерс» Зак Джонс, претендующий на роль шестого защитника в главной команде системы «синерубашечников», рассказал, как воспримет ситуацию, при которой его отправят в фарм-клуб.
«Я отнесусь к этому с недоверием. Я думаю, что заслуживаю играть в НХЛ, но, если меня отправят в АХЛ, я не стану жаловаться. Я не буду злиться. Поеду в АХЛ и буду работать там изо всех сил. Я буду пробовать вернуться в НХЛ. Но прямо сейчас я намерен приложить все усилия, чтобы затруднить тренерскому штабу команды принятие этого решения», — цитирует Джонса Lohud.com.
Стоит заметить, что места в топ-4 «Рейнджерс» забронированы за Адамом Фоксом, Райаном Линдгреном, Джейкобом Трубой и К’Андре Миллером. В третьей паре обороны на данный момент наигрываются шведские защитник — Патрик Немет и Нильс Лундквист.
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