Лямся — о матче с «Сочи»: все четыре звена «Салавата» давали энергию

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся высказался после победы в матче чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:0).



«Считаю, что надёжно сыграли, очень здорово, заслужили победу. Мы не получали глупых удалений, здорово работал наш голкипер. Мы держались надёжно и терпеливо. Это стало слагаемыми победы. Когда я говорю о надёжной обороне, имею в виду не только действия защитников, но и форвардов, которые не давали пространства сопернику. Сегодня все четыре звена давали энергию команде. Отмечу, что Степан Санников вернулся в игру после травмы и хорошо провёл матч.



Была ли усталость после Зелёного дерби? Не сказал бы, что именно в этом причина медленного начала. Мы играли терпеливо, не форсировали. У нас были проблемы с большинством. Мы стали пробовать различные варианты. Несколько матчей назад Шакир Мухамадуллин хорошо смотрелся. Он нащупал хорошую химию с Сакари Манниненом. Поэтому пробовали этот вариант. Филип Ларсен совсем недавно вернулся на лёд, дали ему шанс, но потом снова выставили Шакира.



Вызвали Владислава Лукина, потому что нам как раз был нужен такой игрок. Он может бросать, он давал энергию команде. Оцениваю его выступление положительно. Вызвали Лукина, потому что нужен был скоростной форвард, который может агрессивно работать. Не боимся выходов Юхи Метсолы из ворот? Я в той ситуации был спокоен, хотя она весьма нетипична для нашей игры. Юха — опытный голкипер. Я понимаю, что если он принял решение, то оно было верное.



Само качество игры устроило? Если в общем говорить, то счёт на табло. Конечно, довольны результатом. Прекрасно понимаем, что до этого было Зелёное дерби. Соперник сегодня здорово играл в прессинг. Матч был гостевой. Качеством довольны», — цитирует Лямся официальный сайт «Салавата».