«Салават» прервал серию из двух поражений, всухую обыграв «Сочи»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

На 28-й минуте Михаил Науменков с передачи Теэму Хартикайнена вывел уфимцев вперёд. На 37-й минуте Степан Санников увеличил преимущество «Салавата Юлаева». Очки за результативные передачи на свой счёт записали Евгений Лисовец и Данил Алалыкин. На 54-й минуте Теэму Хартикайнен забил третий гол в ворота «Сочи». Юха Метсола оформил шат-аут, отразив 14 бросков.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе сыграет с «Йокеритом». «Сочи» примет рижское «Динамо». Обе встречи пройдут 8 октября.