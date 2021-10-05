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«Салават» прервал серию из двух поражений, всухую обыграв «Сочи»

«Салават» прервал серию из двух поражений, всухую обыграв «Сочи»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2021, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Науменков (Хартикайнен) – 27:49' (5x5)   0:2 Санников (Лисовец, Алалыкин) – 36:17' (5x5)   0:3 Хартикайнен (Гранлунд) – 53:21' (5x5)

На 28-й минуте Михаил Науменков с передачи Теэму Хартикайнена вывел уфимцев вперёд. На 37-й минуте Степан Санников увеличил преимущество «Салавата Юлаева». Очки за результативные передачи на свой счёт записали Евгений Лисовец и Данил Алалыкин. На 54-й минуте Теэму Хартикайнен забил третий гол в ворота «Сочи». Юха Метсола оформил шат-аут, отразив 14 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе сыграет с «Йокеритом». «Сочи» примет рижское «Динамо». Обе встречи пройдут 8 октября.

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