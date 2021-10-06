Гол Михеева и передача Гусева помогли «Торонто» обыграть «Монреаль»

Завершился предсезонный матч накануне старта нового сезона Национальной хоккейной лиги, в котором в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча проходила в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 6:2.

В составе хозяев дубль оформил Ник Ритчи и еще по разу забивали Бретт Сени и российские нападающие Илья Михеев и Семён Андреевич Дер-Аргучинцев. Нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей.

За «Монреаль» забивали Йоэль Армиа и Алекс Белзил. Защитник Александр Романов отметился результативной передачей.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами. Один из них — встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».