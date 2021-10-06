«Сиэтл» всухую обыграл «Ванкувер» в предсезонном матче

В предсезонном матче НХЛ «Сиэтл Кракен» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Винс Данн (2), Райан Донато и Натан Бастиан. Российский хоккеист «Ванкувера» Василий Подкользин за 14.29 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Аризону Койотс» в рамках предсезонного матча НХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).
Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» состоится встреча, которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».
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