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«Сиэтл» всухую обыграл «Ванкувер» в предсезонном матче

«Сиэтл» всухую обыграл «Ванкувер» в предсезонном матче
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В предсезонном матче НХЛ «Сиэтл Кракен» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Винс Данн (2), Райан Донато и Натан Бастиан. Российский хоккеист «Ванкувера» Василий Подкользин за 14.29 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
06 октября 2021, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Данн (Йернкрок, Geekie) – 24:31' (5x4)   0:2 Данн (Макканн, Шварц) – 26:57' (5x5)   0:3 Донато (Йернкрок, Geekie) – 34:22' (5x4)   0:4 Бастиан (Суси, Танев) – 59:24' (5x5)

в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Аризону Койотс» в рамках предсезонного матча НХЛ. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» состоится встреча, которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

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