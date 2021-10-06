«Парень сделал что-то глупое». Купер — о силовом приёме Беннетта против Василевского

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал эпизод с силовым приёмом форварда «Флориды Пантерз» Сэма Беннетта против голкипера «Тампы» Андрея Василевского.
«Давайте будем честны – парень сделал что-то глупое. И есть наказания за подобные вещи. Если он хочет пойти по этому пути, мы уверены, что не отступим», – цитирует Купера журналист Джо Смит в «Твиттере».
В очередном предсезонном матче НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2. В общей сложности было зафиксировано сразу пять драк, по итогам которых судьи выписали пятиминутные штрафы.
Основная часть стычек стала следствием силового приёма Беннетта против голкипера «Тампы» Андрея Василевского. В одном из эпизодов российский вратарь выкатился за ворота, где против него применил приём нападающий «Флориды».
Видео столкновения Беннетта с Василевским можно посмотреть здесь.
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