Голкипер «Тампы» Андрей Василевский попал под силовой приём нападающего «Флориды»

В очередном предсезонном матче НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Орландо на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв подрался с форвардом «Пантерз» Сэмом Беннетом. В общей сложности было зафиксировано сразу пять драк, по итогам которых судьи выписали пятиминутные штрафы.
Во втором периоде подрались форварды Оуэн Типпетт и Кори Перри. В третьем Беннетт принял участие в двух эпизодах – с Борисом Качуком и Сергачёвым. Также Радко Гудас дрался с Россом Колтоном, а Мэйсон Марчмент – с Заком Богосяном. Основная часть стычек стала следствием силового приёма Беннетта против голкипера «Тампы» Андрея Василевского. В одном из эпизодов российский вратарь выкатился за ворота, где против него применил приём нападающий «Флориды».
Также в этом матче происходили и другие стычки, а в результате команды набрали 96 минут штрафного времени.
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