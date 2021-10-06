Главный тренер рижского «Динамо»: сзади у нас стенка, мы припёрты, нам нужны очки

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:3).

«Сражались, всю встречу пытались создавать моменты. Допустили ошибки, заработали удаление ненужное, будем разбирать. Приятно было увидеть ребят, кто вернулся обратно в состав. Получилось, что забили неплохой гол. В целом не хватило нам силёнок, не хватило где-то отскока. Их сегодня предостаточно было. Тяжёлое поражение.

На воротах стоял Маховски, не делали особые ставки на этот матч? Нет, мы делаем ставку на каждую игру. И сзади у нас стенка, мы припёрты, нам нужны очки. Просто дали отдохнуть Маттссону. Сегодня неплохая встреча была для Маховски. Он держал нас, вытаскивал, очень достойно отстоял. Уступили «Сибири» в единоборствах и в силовой игре? Наверное, где-то чувствовалось, где-то не успевали на полшага. Это присутствовало сегодня. Но в третьем периоде мы имели достаточно шансов, чтобы как-то подравнять игру», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.