Главный тренер рижского «Динамо»: сзади у нас стенка, мы припёрты, нам нужны очки

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:3).
«Сражались, всю встречу пытались создавать моменты. Допустили ошибки, заработали удаление ненужное, будем разбирать. Приятно было увидеть ребят, кто вернулся обратно в состав. Получилось, что забили неплохой гол. В целом не хватило нам силёнок, не хватило где-то отскока. Их сегодня предостаточно было. Тяжёлое поражение.
На воротах стоял Маховски, не делали особые ставки на этот матч? Нет, мы делаем ставку на каждую игру. И сзади у нас стенка, мы припёрты, нам нужны очки. Просто дали отдохнуть Маттссону. Сегодня неплохая встреча была для Маховски. Он держал нас, вытаскивал, очень достойно отстоял. Уступили «Сибири» в единоборствах и в силовой игре? Наверное, где-то чувствовалось, где-то не успевали на полшага. Это присутствовало сегодня. Но в третьем периоде мы имели достаточно шансов, чтобы как-то подравнять игру», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 6 октября 2021
-
19:53
-
19:47
-
19:34
-
19:27
-
19:21
-
19:19
-
19:02
-
18:55
-
18:29
-
18:12
-
17:56
-
17:52
-
17:37
-
17:29
-
17:10
-
16:39
-
16:26
-
16:00
-
15:57
-
15:45
-
15:20
-
15:16
-
15:10
-
15:03
-
14:55
-
14:25
-
14:07
-
13:38
-
13:20
-
13:13
-
12:39
-
12:31
-
12:11
-
12:00
-
11:40