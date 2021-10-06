Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер рижского «Динамо»: сзади у нас стенка, мы припёрты, нам нужны очки

Главный тренер рижского «Динамо»: сзади у нас стенка, мы припёрты, нам нужны очки
Комментарии

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (1:3).

«Сражались, всю встречу пытались создавать моменты. Допустили ошибки, заработали удаление ненужное, будем разбирать. Приятно было увидеть ребят, кто вернулся обратно в состав. Получилось, что забили неплохой гол. В целом не хватило нам силёнок, не хватило где-то отскока. Их сегодня предостаточно было. Тяжёлое поражение.

На воротах стоял Маховски, не делали особые ставки на этот матч? Нет, мы делаем ставку на каждую игру. И сзади у нас стенка, мы припёрты, нам нужны очки. Просто дали отдохнуть Маттссону. Сегодня неплохая встреча была для Маховски. Он держал нас, вытаскивал, очень достойно отстоял. Уступили «Сибири» в единоборствах и в силовой игре? Наверное, где-то чувствовалось, где-то не успевали на полшага. Это присутствовало сегодня. Но в третьем периоде мы имели достаточно шансов, чтобы как-то подравнять игру», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Новость по теме
«Сибирь» одержала вторую победу в трёх матчах, обыграв рижское «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021