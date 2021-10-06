Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» одержала вторую победу в трёх матчах, обыграв рижское «Динамо»

«Сибирь» одержала вторую победу в трёх матчах, обыграв рижское «Динамо»
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2021, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Динамо Р
Рига
0:1 Пуарье (Дарзиньш, Шинкарук) – 05:33' (5x4)   1:1 Мёрфи (Шор) – 12:48' (5x4)   2:1 Кручинин (Мёрфи, Шор) – 23:54' (5x5)   3:1 Голубев (Морозов) – 25:59' (5x5)

На 6-й минуте Эмиль Пуарье, реализовав численное большинство, вывел рижан вперёд. На 13-й минуте Тревор Мёрфи в большинстве с передачи Ника Шора сравнял счёт. На 24-й минуте Алексей Кручинин вывел новосибирцев вперёд. Через две минуты Денис Голубев с передачи Ильи Морозова забил гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» в гостях сыграет с «Сочи». «Сибирь» примет подольский «Витязь». Обе встречи пройдут 8 октября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021