«Сибирь» одержала вторую победу в трёх матчах, обыграв рижское «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.
КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2021, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Динамо Р
Рига
0:1 Пуарье (Дарзиньш, Шинкарук) – 05:33' (5x4) 1:1 Мёрфи (Шор) – 12:48' (5x4) 2:1 Кручинин (Мёрфи, Шор) – 23:54' (5x5) 3:1 Голубев (Морозов) – 25:59' (5x5)
На 6-й минуте Эмиль Пуарье, реализовав численное большинство, вывел рижан вперёд. На 13-й минуте Тревор Мёрфи в большинстве с передачи Ника Шора сравнял счёт. На 24-й минуте Алексей Кручинин вывел новосибирцев вперёд. Через две минуты Денис Голубев с передачи Ильи Морозова забил гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» в гостях сыграет с «Сочи». «Сибирь» примет подольский «Витязь». Обе встречи пройдут 8 октября.
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