13-матчевая результативная серия Вадима Шипачёва прервалась во встрече с ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

Капитан «Динамо» Вадим Шипачёв не смог набрать очки в этой встрече. Таким образом, прервалась его результативная серия, которая насчитывала 13 матчей. Всего Шипачёв принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно набрав 28 очков.

Напомним, в составе ЦСКА голы забили Максим Соркин, Павел Карнаухов и Джон Гилмор. Два очка за результативные передачи на свой счёт записал Александр Попов.