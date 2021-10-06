Московское «Динамо» всухую проиграло в матче с ЦСКА, потерпев второе поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.
На 31-й минуте Максим Соркин вывел армейцев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Константин Окулов и Александр Попов. На 50-й минуте Павел Карнаухов после паса Александра Попова увеличил преимущество ЦСКА. На 58-й минуте Джон Гилмор поставил точку в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Динамо» в Москве примет череповецкую «Северсталь». Обе встречи пройдут 9 октября.
- 6 октября 2021
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