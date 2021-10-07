Сын Даниса Зарипова подрался в матче МХЛ
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Сын форварда казанского «Ак Барса» Даниса Зарипова Артур Зарипов, выступающий за «Ирбис», во время матча МХЛ подрался с хоккеистом «Молота».
Соперник Зарипова подкатился сзади и начал драку с Зариповым после его силового приёма, однако тот не только проявил сопротивление, но и одержал победу в драке, повалив противника на лёд.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Ак Барса».
В текущем сезоне Артур Зарипов провёл восемь матчей в Молодёжной хоккейной лиге и не набрал очки за результативность. После 14 матчей «Ирбис» набрал девять очков и сейчас занимает 14-е место в таблице Восточной конференции. В следующей встрече казанцы снова встретятся с пермским «Молотом» 10 октября.
Напомним, в июле Данис Зарипов говорил о мечте сыграть вместе с сыном.
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