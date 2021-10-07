Ахо, Барков и Рантанен первыми вызваны в сборную Финляндии на Олимпийские игры — 2022

Тренерский штаб хоккейной сборной Финляндии объявил первых трёх хоккеистов, попавших в заявку на Олимпийские игры – 2022, которые пройдут зимой в Пекине (Китай).
Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ), этими игроками стали 24-летние форварды «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо и «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, а также нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков.
Ранее имена трёх игроков, вызванных на ОИ-2022, объявили сборные Канады и Швеции. У канадцев ими стали Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Конор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Алекс Пьетранджело («Вегас Голден Найтс»), у шведов — Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс») и Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»).
Напомним, расширенные списки сборных, которые примут участие в хоккейном турнире на Олимпиаде, должны быть представлены до пятницы, 15 октября.
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